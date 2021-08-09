В понедельник, 9 августа, Россия, которая провела большие танковые учения в июле, начала масштабные маневры на территориях Крыма, Абхазии и Южной Осетии. Они продлятся более месяца.

Об этом со ссылкой на пресс-службу российского войска противовоздушной и противоракетной обороны сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Учения проведут войска Южного военного округа. В них поучаствуют авиация и корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии на 20 общевойсковых полигонах.

Для учений привлекут подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения.

Для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки каждый день будут выделить более 80 самолетов и вертолетов.

В РФ рассчитывают, что это будут своего рода "учения нового типа". Они будут происходить не по заданному шаблону. Они предполагают оперативные решения командиров подразделений в зависимости от ситуации, без чётких предварительных указаний.

Продолжатся масштабные российские учения до 15 сентября.

Отметим, что с 10 по 16 сентября на территории России и Беларуси будут проходить совместные учения "Запад-2021", о чем мы ранее рассказывали.

Ранее мы также сообщали, что 5 августа в Черном море начались учения по подводному разминированию. В них участвуют Украина, США, Азербайджан, Грузия, Румыния и Болгарии.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что РФ в начале июля провела маневры военной авиации в Черном море. Военные выполняли разные полетные задания со средних и малых высот.

Между тем, ранее украинский президент заявил, что в Абхазии наращивается военное присутствие России.