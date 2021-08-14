Сегодня, 14 августа, отмечается Медовый спас. Это праздник народного календаря, который совпадает с православными датой - Изнесением Креста Господня и началом Успенского поста.

"Страна" рассказывает о традициях Медового спаса, что можно и нельзя делать, а также публикует яркие открытки и поздравления.

История сегодняшнего праздника достаточно символична на фоне происходящего в мире в 2021 году. Начали его отмечать в IX веке - тогда в городе Константинополе смогли одолеть инфекционную эпидемию. По случаю этого важного события священнослужители крест, где распяли Спасителя Иисуса Христоса. Народ смог поклониться святыне и возрадоваться. Традиция закрепилась, а праздник назвали Изнесением Креста Господня.

Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа. Икона

В народе же сегодня Медовый спас, еще его называют Маковеем. Суть праздника заложена в само название. Люди начинали массово собирать мед. В дополнение к нему заготавливали мак. Эти угощения освящали в храме, после чего принимали в пищу - пекли пироги, пряники, печенье, пышки и другие вкусные сладости.

Говоря о Медовом спасе, нельзя не упоминать о роли воды. Сегодня чистили колодцы, убирали мусор с берегов рек и других открытых водоемов. Питьевую воду освящали во время церковной службы. Затем пили и умывались - чтобы смыть все грехи.

Медовый спас - веселый праздник. Наши предки устраивали ярмарки, на которых предлагалось купить кусок пирога с корицей, орехами, изюмом, малиной и другими ягодами, а также, конечно, медом. Из напитков предлагались квас и хмельная медовуха.

На Медовый спас начинается Успенский пост. Завершится он 27 августа. В связи с этим, сегодня верующим запрещено употреблять в пищу рыбу, молоко, мясо. Крепко напиваться нельзя. Запрещается ссориться, драться, вести себя неподобающе, плохо думать о других, сквернословить.

По случаю Медового спаса редакция "Страны" подготовила открытки и видеопоздравление, которые сегодня можно опубликовать в социальных сетях или отправить друзьям и близким в мессенджерах.

Открытки и картинки с Медовым спасом 2021