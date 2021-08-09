В понедельник, 9 августа, глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в южные области Украины побывал на острове Змеиный, расположенном в 35 километрах от береговой линии в Одесской области. Там он наблюдал за учениями ВСУ. Военнослужащие отрабатывали оборону острова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В учениях принимали участие все виды и рода войск ВСУ. Вместе авиация, надводные силы и морские пехотинцы отрабатывали маневры по обороне и охране острова. Они противостояли условному противнику, уничтожая его суда.

Зеленский, который наблюдал за ВСУшниками заявил, что учений такого уровня на этом острове ранее не проводилось. И это, по его словам, свидетельствует о понимании того, "в какое время мы живем".

Кроме того, Зеленский представил новых командующих Воздушных сил и десантно-штурмовых войск ВСУ - Николая Олещука и Максима Миргородского. Второй ранее командывал 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.

Также, по словам главы государства, он согласовал, а министр обороны назначил новых командующих оперативного командования "Юг", "Восток" и "Запад". Ими стали Андрей Ковальчук, Олег Микац и Сергей Литвинов соответственно. Должность замначальника Генштаба занял полковник Владимир Коваль.

Ковальчук, по словам Зеленского,командовал 80-й аэромобильной бригадой на Донбассе и оборонял аэропорт в Луганске. Микац, по данным президента, в 2014 году руководил обороной Донецкого аэропорта.

Напомним, "Страна" писала о том, что в 2020 году впервые за 12 лет вертолетчики украинской Госпогранслужбы слетали на остров Змеиный.

Также мы писали о том, что в 2021 году в ходе учений Sea Breeze в Черном море произошла внештатная ситуация. Во время отработки парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный десантника унесло в Черное море, его пришлось искать два часа.