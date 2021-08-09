В США, заблокировали активы людей, которые, по их мнению подрывают "демократические процессы или институты" в республике. Под санкции попали выпускающее удобрения предприятие "Беларуськалий" и Национальный олимпийский комитет страны, возглавляемый сыном Александра Лукашенко Виктором.

Соответствующее распоряжение отдал Джо Байден. Оно опубликовано на сайте Белого дома.

В распоряжении сказано, что "вредная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления, направленные на подавление демократии, прав человека и основных свобод в Беларуси, включая незаконные и репрессивные действия, вытекающие из фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и их последствий, такие как устранение политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также создание угрозы для международных гражданских воздушных перевозок - представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

На этом основании глава Белого дома приказал следующее.

Заблокировать всю собственность некоторых лиц в США или находящуюся под контролем США. После блокировки активы не могут быть вывезены или отозваны. К списку подсанкционных лиц относятся:

руководители и должностные лица, ответственные за подавление демократии и прав человека;

организации, члены которой участвовали в таком подавлении.

структуры и должностные лица в правительстве Беларуси.

Далее в документе подробно расписано, за что наказывают перечисленные категории людей и юридических лиц:

действия или политика, которые угрожают миру, безопасности, стабильности или территориальной целостности Беларуси;

действия или политика, которые запрещают или ограничивают права человека и основные свободы (включая свободу выражения мнений, мирных собраний и передвижения), ограничивают доступ в интернет или СМИ;

фальсификация выборов;

сделки с целью обхода любых санкций США в интересах правительства Беларуси;

коррупция.

Попавший под санкции "Беларуськалий" расположен в городе Солигорск Минской области. Он производит калийные минеральные удобрения и является одним из крупнейших в мире. На нем выпускают каждую шестую тонну калийных удобрений на планете. Также предприятия считается одним из крупных налогоплательщиков республики.

Сегодня днем стало известно, что ограничения на покупку белорусских калийных удобрений, а также нефтепродуктов и товаров, используемых для производства сигарет, ввела Великобритания. Это было сделано в связи с задержанием в Минске в конце мая основателя оппозиционного Телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Хотя оба давно уже переведены под домашний арест и сотрудничают с властями Беларуси.