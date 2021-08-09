В ООН отреагировали на информацию о том, что температура воздуха на планете повышается быстрее, чем считалось ранее. Генсек организации заявил, что человечеству нужно срочно активизироваться, чтобы не достичь опасного порога в 1,5 градуса.

Об этом со ссылкой на генсека ООН Антониу Гутерриша сообщает CNN.

Так, по информации экспертов, Земля должна нагреться на 1,5 градуса уже через 20 лет. Однако если не сократить углеродные выбросы, это произойдет раньше - и последствия для экологии будут плачевными: планета все чаще будет страдать от засух, продолжит повышаться уровень моря.

Гуттериж заявил, что последние отчеты ученых об изменениях климата - это "красный код" для всего человечества. Опасный порог все ближе, и единственный способ его избежать - срочно активировать все усилия, и "идти амбициозным путем".

Напомним, "Страна" ранее писала о том, что в 2019 году температура на Земле увеличилась до максимума за последние две тысячи лет.

Кроме того, мы сообщали, что жара стала одной из причин, по которой участились природные катаклизмы. Ученые сходятся на том, что государства должны сделать все возможное, чтобы не допустить повышения температуры к концу века более чем на два градуса по Цельсию.