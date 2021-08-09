Вакцина от коронавируса Moderna по состоянию на сегодня не зарегистрирована в Украине.

Об этом "Стране" сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины.

По его словам, этот препарат даже не подавали на регистрацию в Украине. Эту информацию Кравченко подтвердили в Государственной службе по лекарственным средствам и контролю наркотиков, а также в Государственном экспертном центре МОЗ в личной беседе.

"Там ответили, что вакцину Moderna для проведения регистрации никто не подвал! Ни компания Moderna ни уполномоченное ей лицо", - заявил Сергей Кравченко.

В то же время в МОЗ утверждают, что вакцина Moderna завезена в качестве гуманитарной помощи согласно ст. 17 Закона Украины "Про лекарственные средства" по процедуре ввоза незарегистрированных лекарств в Украине. Однако, в случае с Moderna эта процедура нарушена, утверждает Кравченко.

"Есть процедура ввоза незарегистрированных лекарственных средств согласно 17 ст. Закона "Про лекарственные средства". Но она тоже нарушена, так как нет документов на вакцину и инструкции на доступном языке - то есть, на украинском", - заявил "Стране" Кравченко.

Он уточнил, что приказа Минздрава об утверждении инструкции вакцины Moderna на украинском языке нет. Также, как нет постановления Кабмина и Минздрава о введении в оборот вакцины Moderna на основании представленных производителем документов.

"Мало того, не имея документации на вакцину и не имея инструкции на доступном языке, Минздрав увеличил своим решением количество доз в флаконе с 14 до 15", - добавил Кравченко.

Напомним, вакцина поступила в Украину 19 июля. После этого в Киеве всех желающих начали вакцинировать этим препаратом.

А уже 5 августа в столице заявили, что вакцина Moderna осталась только для первой дозы.

Между тем, производители Moderna заявили о 93 процентах эффективности вакцины через полгода после второй дозы прививки.