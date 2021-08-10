Ученые считают, что поза, в которой чаще всего спит человек, может рассказать о его характере и поведении в часы активности.

Подготовили описание поз, в которых каждый может узнать себя и сделать вывод, соответствует ли ему данное описание.

На животе

Если человек засыпает на животе, это может говорить о его замкнутости.Он целенаправленно ограничивает круг своего общения, приближает к себе немногих - лишь тех, в ком уверен.

Как правило, такие люди поклонники чистоты и порядка. Они предпочитают, чтобы все было разложено по полочкам - как в физическом смысле, так и в голове. Они мыслят не хаотично, а по порядку. В делах не перескакивают с задачи на задачи, а любят очередность и доводить начатое до конца.

На боку

На боку, с рукой под подушкой засыпает большинство жителей планеты - не менее 30% обитателей Земли. Такие люди отличаются коммуникабельностью. У них много друзей. Телефон и мессенджеры, как правило, разрываются от звонков и сообщений.

У них наблюдается склонность к критическому мышлению. Слова они редко принимают за чистую монету и предпочитают проверять информацию. Нередко такие люди лидеры в коллективах и душа своей компании.

Как солдатик

Люди, которые лежат прямо или на боку, при этом складывают руки параллельно туловищу, обычно с трудом принимают решения. Они привыкли стоять на своем и делают чаще всего лишь то, чего хотят сами.

"Солдатики" редко заводят новые знакомства. Им не нужно много друзей. Более того, даже с родственниками они могут общаться лишь по мере необходимости - продолжительные телефонные разговоры "обо все и ни о чем" не для них.

Как цапля

Когда люди сгибают в колене одну ногу называется позой цапли. Такие люди отличаются непредсказуемостью. Еще вчера они хотели провести выходные дома, а уже завтра едут в мини-путешествие или на пикник.

Негативная черта характера - такие люди могут вставь, как говорится, не с той ногу. Весь день проведут в дурном настроении. Могут менять свое мнение или даже обидеть ближнего.

Как звездочка или поза короля

Люди, которые спят так, будто вся кровать принадлежит только им, отличаются уверенностью в себе и своих силах. Они идут на риск, загадывают большие покупки, принимают участие в новом бизнесе.

В это же время, редко тратят деньга необдуманно, контролируют свой бюджет и любят копить средства.

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