В ультраправой партии "Нацкорпус" заявили, что силовики планируют завтра штурм их главной базы в Киеве - завода "Атек".

Об этом заявили в организации.

"К штурму решили подготовиться очень серьезно: с привлечением спецподразделения "Альфа" и сотрудников главного управления СБУ", - заявили в организации.

Каких-либо подтверждений этой информации от силовиков пока не поступало. Неофициально силовики также не подтверждают, что запланированы подобные действия против базы ультраправых.

Напомним, 5 августа в Харькове СБУ провела 53 обыска и задержала 7 человек из партии "Национальный корпус"

По данным СБУ, члены партии "Нацкорпус" в течение 2018-2021 годов создали и обеспечили деятельность преступной организации.

После задержаний лидеров харьковской ячейки "Нацкорпуса" националисты обвинили Зеленского в зачистке улиц.

Ожидается, что сегодня изберут меру пресечения для задержанных за рэкет членов "Нацкорпуса".

"Страна" также сообщала, что ночью СБУ заблокировала автобусы Нацкорпуса, следовавшие из Харькова на акцию в Киев.

Как ранее писала "Страна", еще в 2018 году на заводе "Атек" "Нацкорпус" создал "тренеровочную базу". Когда полиция пыталась провести там обыски, члены организации прогнали копов через "коридор позора"