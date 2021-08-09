Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг версию, что информацию о вагнеровцах ему передали из окружения Владимира Зеленского.

Об этом Лукашенко сказал во время пресс-конференции 9 августа, отвечая на вопрос журналиста телеканала "Наш" Макса Назарова.

Президент Беларуси сказал, что версия о том, что информацию о "вагнеровцах" слили в Минск от Зеленского или сам Зеленский - это чушь.

"Сообщил нам (о "вагнеровцах" - Ред.) белорус", - сказал Лукашенко.

Журналист упомянул, что одним из тех, кто активно говорил о них и привлекал внимание к этой теме, был Дмитрий Гордон.

"Надо Гордона посадить в следственный изолятор на два месяца. Как за что? За болтовню не обоснованную. А, за клевету у вас не сажают? Привозите к нам. С удовольствием добавим", - сказал Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, обижен ли он на Гордона, Лукашенко заявил, что обижаться он не может, но считает журналиста мерзавцем.

"На обиженных воду возят - я не могу обижаться. Но то что он мерзавец - это факт", - сказал Лукашенко.

Напомним, что накануне президентских выборов в Беларуси в 2020 году именно Гордон взял у Лукашенко большое интервью. Тогда Батька рассказывал об истории с "вагнеровцами" и отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным.

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