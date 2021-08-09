Президент США Джо Байден назначил своего советника 48-летнего Амоса Хохштейна спецпосланником спецпосланником Госдепартамента по вопросам энергетики, который будет курировать реализацию соглашения с Германием по российскому газопроводу "Северный поток - 2".

Об этом со ссылкой на источники сообщает американский новостной веб-сайт Axios.

По данным издания, Хохштейн отказался комментировать свое назначение, которое не потребует утверждения Сенатом.

Один из источников заявил, что удивлен тем, что Хохштейн согласился на эту должность, так как она противоречит его репутации и позиции на счет этого проекта. Так как ранее он жестко критиковал строительство "Северного потока-2".

С 2014 по 2017 год Хохштейн был специальным посланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам, курировал внешнюю политику США в области энергетики и консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам.

В 2017 году он был назначен в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз". Через три года - в 2020 году Хохштейн объявил о своем уходе из совета директоров "Нафтогаза".

Отметим, в апреле издание Politico сообщило, что Хохштайн рассматривается на роль специального посланника, который поможет остановить строительство газопровода.

Однако это было до того, как Байден принял решение об отмене санкций и разрешении на достройку трубопровода.

В июле США и Германия заключили сделку по "Северному потоку-2". Согласно тексту документа, Украине пообещали финансовую помощь на развитие зеленой энергетики. Также Германия обязалась начать переговоры с Россией о продлении транзитного контракта с Украиной до 2034 года.

После сделки по газопроводу главы комитетов парламентов США и некоторых стран Европы осудили Байдена.

Кроме того, в США предложили обсудить импичмент американскому президенту из-за соглашения.

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