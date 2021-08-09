В Москве комик из Беларуси Идрак Мирзализаде получил 10 суток ареста из-за шутки о том, как не славянам тяжело найти себе жилье. Суд признал его виновным в разжигании ненависти.

Об этом со ссылкой на адвоката комика Сергея Бадамшина сообщает TJ.

Мирзализаде оказался в центре скандала еще в июне. Тогда телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу показал отрывок выступления комика. Шутил он о ксенофобии, с которой он столкнулся в отношении себя.

Выступление начиналось с того, что не славянам тяжело найти в Москве квартиру, поскольку и арендодатели, и риелторы зачастую не хотят заселять таких людей.

В ходе выступления Идрак рассказал, как въехал с братом в квартиру, из которой им пришлось выбрасывать испачканный экскрементами матрац. Комик обратил внимание, что до этого жилье снимали русские, и в шутку сказал, что, вероятно, среди них принято обмазываться фекалиями и так ложиться спать.

Соловьев вырезал последний фрагмент без контекста, назвал Мирзализаде "грязью" и русофобом. После этого комик столкнулся с травлей, также он подвергся нападению в центре Москвы, его окрестили "врагом русского народа".

Позже правоохранители начали проверку в отношении выступления комика из-за этой шутки. А 9 августа суд в Москве арестовал его на десять суток по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды. В ходе заседания он свою вину не признал.

Напомним, "Страна" писала о том, что в России шоу Юрия Дудя заподозрили в пропаганде наркотиков.

Также мы сообщали, что суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу о пропаганде наркотиков против Юрия Дудя.