Соединенные Штаты намеренны ввести новые санкции в отношении Беларуси. В частности, санкционные меры хотят ввести против Национального олимпийского комитета (НОК).

Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает агентство AFP в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 9 августа.

"США вводят новые санкции против режима Беларуси - чиновник Белого дома", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, в июне американские власти расширили санкции против Беларуси. В санкционный список попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций.

Отметим, ранее разгорелся скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио. Он вызвал общественный резонанс. Спортсменка раскритиковала НОК Беларуси за то, что ее внесли в заявку страны на одну из эстафет без ее ведома. После этого тренер не разрешил ей принимать участие в соревнованиях и заявил, чтобы она срочно собиралась в аэропорт, куда ее отправят рейсом домой в белорусскую столицу. А Президент Беларуси Александр категорически это отрицает.

В НОК Беларуси аргументировали свое решение эмоционально-психологическим состоянием Тимановской после того, как она раскритиковала комитет.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия Беларуси подрывают олимпийский дух и назвал ситуацию вокруг спортсменки "актом транснациональных репрессий".

Вероятно, в связи с этим инцидентом США и готовит санкции против Беларуси.

Подробнее о ситуации с Тимановской "Страна" ранее рассказывала.