Сотрудники СБУ заблокировали деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который действовал в Одесской области. Он почти 10 лет "обслуживал" десятки предприятий реального сектора экономики, а также некоторые государственные и коммунальные компании.

Только в 2020 году из-за махинации с НДС государство потеряло более 600 миллионов гривен, сообщается на сайте СБУ.

Преступники занимались минимизацией налогов, формированием фиктивного налогового кредита и присвоением государственных средств.

Они действовали через более чем 50 фиктивных коммерческих структур, оформленных на подставных лиц.

К тому же, оперативники спецслужбы установили, что дельцы также предоставляли "услуги" и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

Деятельность центра в последние два года способствовала тому, что часть бюджетного финансирования, выделенного для ряда важных объектов не дошла по назначению.

Вот лишь некоторые из них:

реконструкция причала Одесского морского порта;

модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;

поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В рамках следствия одновременно провели 24 обыска в офисах и по адресам проживания участников схемы.

Среди изъятого у дельцов более двух миллионов гривен наличными; 123 печати подконтрольных предприятий, оборудование и бухгалтерские документы

Открыто уголовное дело по ч. 5 ст. 191. Идет следствие.

Также мы сообщали, что СБУ проводит обыски на главном мусорном полигоне Киева.

Напомним, в мае СБУ разоблачила в Одессе конвертцентр для аграриев с оборотом в сотни миллионов гривен. Фото