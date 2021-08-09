СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который 10 лет выводили деньги из бюджета
Сотрудники СБУ заблокировали деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который действовал в Одесской области. Он почти 10 лет "обслуживал" десятки предприятий реального сектора экономики, а также некоторые государственные и коммунальные компании.
Только в 2020 году из-за махинации с НДС государство потеряло более 600 миллионов гривен, сообщается на сайте СБУ.
Преступники занимались минимизацией налогов, формированием фиктивного налогового кредита и присвоением государственных средств.
Они действовали через более чем 50 фиктивных коммерческих структур, оформленных на подставных лиц.
К тому же, оперативники спецслужбы установили, что дельцы также предоставляли "услуги" и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.
Деятельность центра в последние два года способствовала тому, что часть бюджетного финансирования, выделенного для ряда важных объектов не дошла по назначению.
Вот лишь некоторые из них:
- реконструкция причала Одесского морского порта;
- модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;
- поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
В рамках следствия одновременно провели 24 обыска в офисах и по адресам проживания участников схемы.
Среди изъятого у дельцов более двух миллионов гривен наличными; 123 печати подконтрольных предприятий, оборудование и бухгалтерские документы
Открыто уголовное дело по ч. 5 ст. 191. Идет следствие.
Также мы сообщали, что СБУ проводит обыски на главном мусорном полигоне Киева.
Напомним, в мае СБУ разоблачила в Одессе конвертцентр для аграриев с оборотом в сотни миллионов гривен. Фото