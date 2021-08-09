Президент Беларуси Александр Лукашенко, в понедельник, 9 августа, дает пресс-конференцию, приуроченную к годовщине своего избрания лидером республики. В ходе нее он уже сделал ряд громких заявлений, о которых мы писали ранее. Также он сказал, что хочет сэкономить деньги на строительстве Белорусской АЭС и за часть этих средств купить российский зенитный ракетный комплекс С-400. Кроме того, добавил, что этот вопрос обсуждает с российским президентом Владимиром Путиным. А частности, то, чтобы купить С-400 по исходной цене.

Пресс-конференция Александра Лукашенко, которая длится уже более четырех часов, транслируется в Youtube.

Лукашенко сказал, что С-400 вызывает большой интерес. К тому же, он уверен, что эти комплексы Беларусь получи, "тем более что в республике сэкономили на АЭС приличные деньги".

Также Лукашенко добавил, что деньги, сэкономленные на строительстве БелАЭС можно будет направить на приобретение вооружения у РФ, в том числе и С-400.

Справка. С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс России. Он предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых).

Напомним, в ходе пресс-конференции Лукашенко пообещал в ближайшее время уйти с поста президента.

Также он объявил о готовности лететь в Крым и назвал условие, при котором возможен военный конфликт Беларуси с Украиной.