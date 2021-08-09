Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая сейчас находится в Польше, решила продать свою медаль на аукционе. Девушка собирается направить все вырученные деньги в поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности, который помогает спортсменам, которые оказались в сложной ситуации из-за политической ситуации в республике.

Приобрести медаль можно на eBay.

По состоянию на 16:00 9 августа, ставка составляет 20 100 долларов (около 54 тысяч гривень).

"После событий 9 августа в Беларуси (9 августа прошлого года в Беларуси начались массовые протесты - Ред.) пострадало большое количество спортсменов, именно поэтому я решила выставить на аукцион медаль || Европейских игр, которая мне очень дорога, в поддержку спортсменов, пострадавших за свою позицию и за свое мнение", - написала спортсменка в соцсети.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. В этот день сторонники оппозиции вышли на улицы и силовики применили против них водометы и слезоточивый газ. После этого была объявлена победа Александра Лукашенко и массовые протесты в республике продолжались, как и столкновения активистов с силовиками.

Также мы писали, что Кристина Тимановская - легкоатлетка из Беларуси, которая выступила с критикой спортивных чиновников республики. После этого ее сняли с Олимпийских игр и велели возвращаться в Минск, но девушка обратилась за помощью в МОК и не стала возвращаться домой. Сейчас она находится в Польше.