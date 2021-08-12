Сегодня ночью можно будет увидеть пик одного из самых зрелищных звездопадов года - Персеиды. Астрономы обещают до 110 метеоров на ночном небе в час при благоприятных условиях. На большей части Украины обещают переменную облачность без осадков, так что погода будет способствовать просмотру.

Когда смотреть Персеиды. Самый пик метеорной активности начнется в 23:00 и будет длиться до рассвета.

В этом году сложились хорошие условия для наблюдения, ведь Луна проходит фазу новолуния, а значит не будет своим светом заглушать звездную картину. Если повезет, то можно будет увидеть особенно крупные метеоры - болиды, свечение которых длится несколько секунд.

В любом случае, чем более удаленное от электрического освещения место, тем ярче будут казаться Персеиды. Идеально выехать за город на открытую местность, например, в поле или на берег водоема.

Что это такое. Персеиды появляются на ночном небосводе раз в году, в конце лета. Примерно с конца июля и до середины августа. В эти дни можно увидеть, как на небе время от времени пролетают метеоры - яркие вспышки сгорающих в атмосфере частиц кометы Свифта-Туттля.

Несколько недель орбита Земли пересекает рой кометных частиц, обычно состоящих из смеси льда и кометного вещества. В это время можно наблюдать яркое астрономическое зрелище.

Орбита Земли пересекает хвост кометы Свифта-Туттля

Свое название метеорный поток получил в честь созвездия Персея. Находясь на Земле кажется, что основной поток метеоров сосредоточился там.