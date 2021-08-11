Сегодня 4-й лунный день в созвездии Девы, символом которого является древо познания. Это значит, что сегодня важно проявлять наблюдательность, запоминать новую информацию, учиться у окружающих и тщательно обдумывать свои решения и слова.

В коллективе отношения удачнее всего будут складываться в паре руководитель-подчиненный, а в личной жизни удача ждет те пары, которые умеют прислушиваться, уступать и подчиняться решению другого.

Астрологи выделяют 12 пар знаков Зодиака, в которых люди дополняют друг друга. В таких парах один партнер, как правило, лидер, а другой с удовольствием ему уступает. Эмоционально представители Зодиака дополняют друг друга, поэтому часто образовывают длительные союзы.

Если вы встретили свой знак зодиака и знак своего партнера в одной паре, считайте, что вам крупно повезло и вас ждет гармония в отношениях.

Козерог (22.12 - 20.01) - Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня прекрасный день, чтобы удачно завершить некоторые проекты, над которыми вы вместе работали. Только избегайте спонтанных покупок и решений. Задача за лидерство в этой паре полностью ложится на плечи Козерога, а Рыб могут ждать некоторые испытания, связанные с поддержанием нужного микроклимата в семье. Козероги хотят видеть в Рыбах семейного человека, который умеет вкусно готовить и поддерживать уют в доме. Если водный знак сделает шаг навстречу Козерогу и покажет, на что способен, успех не заставит долго ждать. Козерог обеспечит семью всем необходимым.

Скорпион (24.10 - 22.11) - Козерог (22.12 - 20.01)

А в этой паре лидером становится Скорпион, благодаря которому у Козерога появляется возможность получить ряд важных навыков, которые будут способствовать профессиональному росту. Земному знаку нужно не бояться спрашивать Скорпиона обо всем, что только может интересовать. Скорпион может не сдерживать свою настойчивость и подталкивать Козерогов к рисковым, но выгодным сделкам с точки зрения финансов. Обоим знакам важно быть гибкими в новых ситуациях и помогать друг другу поддерживать баланс в отношениях без обид и скандалов.

Дева (24.08 - 23.09) - Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня хороший день для постановки цели и избавления от старых вещей. Ракам важно прислушаться к Девам и согласиться изменить некоторые уже назначенные планы. Не лишним будет потратить некоторую сумму, чтобы изменить дизайн в квартире или стиль в одежде, как того потребует Дева. Доверьтесь ее вкусу и непревзойденным идеям. Есть большие шансы, что результат понравится не только вам, но и всем друзьям и близким.

Скорпион (24.10 - 22.11) - Дева (24.08 - 23.09)

Прекрасное время для укрепления здоровья и решения рабочих вопросов. Скорпион подскажет Девам, на что стоит обратить внимание в первую очередь, покажет, как правильно веселиться и развлекаться, ведь вы этого достойны. Рядом со Скорпионом Дева всегда чувствует себя расслабленно. Этой паре некогда скучать, когда они вместе. И доподлинно известно, что вместе Дева со Скорпионом может справиться с любыми трудностями, которые будут встречаться на пути.

Телец (21.04 - 21.05) - Рыбы (21.02 - 20.03)

Тельцы справятся с рабочими вызовами только в паре с более мудрыми Рыбами. Ищите наставника этого знака, если хотите избежать многих трудностей и больше заработать. Также обращайте свое внимание на мелочи, которые помогут разрешить многие задачи. Будьте искренними и открытыми с людьми, не надумывайте лишнего. Рыбы не из тех, кто будут делать поспешные выводы и всегда дают партнеру право высказаться. Поэтому Тельцам нужно учиться четко и ясно говорить о том, что их беспокоит и к чему они стремятся. И можете не волноваться, Рыбы покажут вам, как действовать твердо и жестко!

Рак (22.06 - 22.07) - Телец (21.04 - 21.05)

В этой паре Раку необходимо брать многие рабочие задачи на себя. В чем-то придется работать самостоятельно, давая Тельцу больше возможностей для отдыха и подключая его только в экстренных случаях. Зато Телец вселяет Раку уверенность и аккумулирует его способности, чтобы потом вместе наслаждаться моментом победы и смаковать ее, отдыхая где-нибудь на лазурном берегу или на горнолыжном курорте. Чтобы усилить влияние друг на друга, вам необходимо провести следующий отпуск совместно.

Овен (21.03 - 20.04) - Водолей (21.01 - 20.02)

Эта пара непростая, учитывая интеллектуальные, творческие и лидерские задатки обоих. Но если у Овна с Водолеем появляется общая цель и они наконец-то понимают, к чему нужно двигаться, то первые же шаги вперед оборачиваются непрекращающимися успехами. Но учтите, что придется работать и работать так много, что ваш поток креативных задумок будет едва ли вкладываться в установленные дедлайны.

Близнецы (22.05 - 21.06) - Овен (21.03 - 20.04)

Креатив - второе имя этой парочки. Неуемная фантазия Близнецов с артистичностью Овна может дать феноменальные результаты. Если дать волю фантазии и быть максимально активными, то результаты не заставят себя долго ждать. Только изредка обеим знакам нужно давать себе время для полноценного отдыха с выключенными интернетом, телефоном и другими потенциальными раздражителями. Поверьте, вам жизненно необходимо перезагружаться, когда ситуация набирает обороты.

Лев (23.07 - 23.08) - Весы (24.09 - 23.10)

Весы могут подготовить Льва к самым сложным переговорам, из которых тот всегда выйдет победителем. А Лев, в свою очередь, способен поднять самооценку Весов, успокоить их в стрессовых моментах и перевести в шутку любую проблему. Поэтому важно не откладывать дела в долгий ящик, а действовать быстро! Щедрость Льва покоряет Весов, а те в свою очередь делятся с партнером своим хорошим настроением, мотивируя его на новые подвиги. Настроение в этой паре всегда будет на высоте, как и финансовое благополучие.

Лев (23.07 - 23.08) - Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецы в паре со Львом становятся более скрытными и бережливыми. Они нередко полностью меняют окружение и создают себе яркую и успешную легенду, которая моментально покоряет сердце Льва. Вместе эта пара может преодолеть много трудностей и сохранить при этом свои чувства свежими. Однако Близнецам в некоторых ситуациях придется бороться за свое место рядом со Львом до конца и многое ему прощать. Лев приковывает к себе все внимание и привык самостоятельно планировать не только свой, но и ваш день.

Стрелец (23.11 - 21.12) - Водолей (21.01 - 20.02)

В этой паре Стрельцам нужно быть более любознательными, чтобы достичь того уровня свободы и беззаботности, которые есть у Водолеев. В паре с воздушным знаком огненные Стрельцы становятся еще более энергичными и мотивированными на результат. А новые достижения Водолея всегда вызывают у Стрельца искренний восторг и гордость, потому что этот знак зодиака умеет радоваться успехам другого как своим собственным. Водолей в паре со Стрельцом может поменять некоторые свои привычки, стать более романтичным и страстным, захочет достигать новых высот и зарабатывать больше денег, чтобы покорить сердце своего избранника дорогими подарками и сюрпризами.

Весы (24.09 - 23.10) - Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы в паре с Весами становятся спокойнее и увереннее в себе, разрешают Весам брать на себя многие организационные вопросы и даже сохраняют их секреты. От союза с огненными Стрельцами Весы способны испытывать счастье, без оглядки стремиться к совместным целям, неустанно радоваться новым знакомствам и путешествиям. Если это пара родителей, то их ждет долгая совместная жизнь, в которой будет понимание и забота. Кстати, лучший отдых для пары Стрелец-Весы - время в кругу близких. Вам всегда есть о чем рассказать и над чем посмеяться.

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