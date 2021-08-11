Сегодня, 11 августа, отмечается рождество Николая Чудотворца. "Страна" рассказывает кратко его житие, что нельзя делать, а также публикует поздравления с праздником.

Он появился на свет примерно в 270 году на территории современной Турции. Мальчик с детства был глубоко верующим, весь досуг тратил на изучение Священного Писания. Когда возмужал, то стал священником, активно проповедовал. Родители Николая были обеспеченными. После их смерти унаследованное имущество и деньги он раздал нуждающимся.

Николай Угодник известен разнообразными чудесами. Благодаря его молитве завершился шторм на море, это помогло спасись морякам, которые находились на судне. Еще он подбросил кошелек с золотом во двор девушек, которых отец из-за отсутствия средств к существования хотел отправить в блудницы.

После смерти Николая Святителя его мощи начали мироточить. Верующие уверены: они обладают целебными и чудесными свойствами. Часть его останков была разворована. Однако примерно 2/3 хранятся в базилике итальянского города Бари.

Мощи Николая Чудотворца в Бари

В наши дни Николаю Чудотворцу молятся с просьбами об исцелении, избавлении от бедности, о счастливой семейной жизни и рождении детей, перед отправлением в дорогу.

Сильная молитва Николаю Чудотворцу

В целом же нет таких благих поводов, с которыми бы было запрещено обращаться к святому. Более того, воцерковленные люди уверены, что именно он первым приходит на помощь страждущим.

Сегодня запрещено ругаться, выполнять тяжелую работу по дому, злоупотреблять спиртным, обижать детей, ругать домашних животных.

Поздравления с рождеством Николая Чудотворца 2021

Когда человек просит о чем-то Николая Чудотворца, он должен помнить: для того, чтобы случилось чудесное событие, одной молитвы недостаточно. Например, святой Угодник вряд ли поможет в пути водителю, если тот умышленно нарушает правила дорожного движения или употребляет алкоголь.

Однако тем, кто живет по совести, действует уважительно по отношению к окружающим, старается изо всех сил, Угодник, безусловно, может прийти на помощь.

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