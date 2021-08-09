В приграничном с российском Санкт-Петербургом городом Кудрово неизвестный мужчина посреди белого дня, 9 августа, с ножом пришел в частный детский сад. Его мотивы пока неизвестны. На месте работает полиция.

Об этом пишет "РЕН-ТВ" со ссылкой на администрацию района.

Очевидцы запечатлели ворвавшегося на территорию детсада на видео. На нем видно, как он ходит по крыше и что-то кричит. По их словам, мужчина находится в неадекватном состоянии.

После стало известно, что мужчина скрылся и сейчас его разыскивают правоохранители.

Ранее мы рассказывали, как в мае 2021 года в Бразилии мужчина с мачете напал на детский сад. Он убил двух работников учреждения и детей, а после нападения серьезно ранил себя. Погибшим троим детям не исполнилось и двух лет. В штате Санта-Катарина, где расположен город, в котором произошла трагедия, объявили трехдневный траур.

Также сообщали, что несколькими днями ранее в Токио, где проходили Олимпийские Игры, неизвестный с ножом ранил 10 пассажиров электрички. Ему также удалось скрыться с места преступления. Однако вскоре его задержала полиция. Пострадавших пассажиров госпитализировали.

Кроме того, "Страна" рассказывала, как в украинском городе Миргород 22-летняя женщина напала на полицейского с ножом. Ей грозит до 12 лет в тюрьме.