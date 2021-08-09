В понедельник, 9 августа, в западном департаменте Франции Вандее уроженец Восточной Африки, которого подозревали в поджоге собора в Нанте прошлом году, убил католического священника. После этого лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о крахе страны.

Об этом сообщает France 24.

Убийство совершил гражданин Руанды (страна в восточной части Африки), которого подозревали в причастности к возникновению пожара, который разрушил собор во французской Нанте в прошлом году.

Как рассказал изданию информированный источник, подозреваемый ранее обратился в полицию города Мортань-сюр-Севр и заявил, что убил священника. Кроме того, мужчина уже находился под контролем суда из-за пожара в соборе Святых Петра и Павла

По словам источника, убитый 60-летний священник приветствовал мужчину в своей церкви в течение нескольких месяцев.

После инцидента Марин Ле Пенн написала два гневных сообщения в своем твиттере. В одном из них она заявила, что "то, что происходит в нашей стране, имеет небывалую серьезность: это полный крах государства".

"Этого нелегального иммигранта депортируют с 2019 года! Французы хотят твердости, а не этой детской болтовни отказавшегося министра", - написала Ле Пенн.

Напомним, весной во Франции беженец убил учителя. За несколько дней до гибели преподаватель продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование в местных радикальных исламистских кругах. Убийство потрясло Францию и мировую общественность.

После требований сдаться 18-летнего убийцу застрелила полиция.