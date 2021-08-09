Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, дал большую пресс-конференцию. она была посвящена годовщине его избрания на пост президента.

Но говорил он много и о белорусско-украинских отношениях. Причем в довольно жестких формулировках.

В частности, он обвинил Киев в переброске оружия через границу и заявил, что никогда не поддержит силовой сценарий на Донбассе.

"Страна" собрала главные заявления Лукашенко по Украине.

О гибели лидера "Белорусского дома в Украине Виталия Шилова

Ответ на вопрос журналиста украинского телеканала "Первый независимый" Дианы Панченко об отношениях между нашими странами Лукашенко начал со случая с главой "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого на прошлой неделе обнаружили повешенным в Киеве.

Глава белорусского государства опроверг обвинения в причастности к убийству спецслужб Беларуси. По его словам, о Шишове он ничего не знал, а официальному Минску активист был не нужен и не интересен.

"Кто такой Шишов? Кто о нем знал? Зачем он нам нужен? Если есть обвинения, то давайте доказательства. Когда я был в Киеве? Как я веревку закидывал?", - сказал Лукашенко.

По его словам, для Минска глава "Белорусского дома в Украине" Шишов - это "просто никто".

"Зачем? Повесили одного, завтра будет такой же другой. Зачем в Украине раздувать это все?" - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что раз повешенным Шишова нашли в Украине, то украинские правоохранители и должны ответить на вопрос, кто и как повесил гражданина Беларуси.

О вопросе отношений Украины и Беларуси

Кроме того, Александр Лукашенко заверил, что Беларусь ни за что не будет вторгаться в Украину, начало конфликта между странами возможно лишь в том случае, если вооруженные украинцы сами начнут наступление.

"Мы никогда не сделаем пакость в отношении Украины. Но только при условии, что если сама Украина первой не ступит с оружием в руках на нашу землю. Думаю, что сегодня мы может и должны сказать об этом", - сообщил белорусский лидер, дав понять таким образом, что в принципе допускает возможность того, что Украина может напасть на Беларусь.

Тем более, что белорусский президента на пресс-конференции также обвинил Киев, что с территории Украины в Беларусь перебрасывается оружие и готовят боевиков. Он сказал, что изначально он достиг взаимопонимания с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но потом тот плюнул на их договоренности.

"Как с сыном с ним разговаривал — Володя, надо это. Он все понимал, воспринимал.... Что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Ну зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда, ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите? Ведь народы – это ж соседи. Это же родные люди... Он через границу перебрасывает сюда оружие, взрывчатку. Мы ж это нашли и им показали", — сказал Лукашенко.

Кроме того, он рассказал о еще одном разговоре с Зеленским.

"Ведут себя, извините, несколько подленько. Мы никогда подло себя не вели. Года два назад Володя Зеленский звонит. "Привет - привет". Говорит, слушай, нечем урожай убирать, топлива нет. А у нас Мозырский завод, как раз в август был остановлен на техническое обслуживание. Я запретил останавливать завод, раскрутили и поставили вам 1000 тонн ГСМ. Это что, не шаг? Все забыто", - сказал Лукашенко.

Но санкции против Украины он вводить пока не собирается.

"Если бы мы хотели поставить вас на колени, мы бы сделали это в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали поставлять вам ГСМ, и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского и всех остальных", - сказал Лукашенко.

Признание Крыма

Высказался Бацька и о Крыме. В частности он заявил о готовности поставлять продукцию на территорию полуострова и лично посетить его. При этом лететь он намерен через Россию.

При этом, правда, он ушел от ответа на вопрос признает ли Беларусь официально российский статус Крыма. Сказал, что сделает это после того, как это сделает российский бизнес (намек на то, что ряд российских компаний, например "Сбербанк", не ведут бизнес в Крыму опасаясь международных санкций).

Однако саму возможность признание присоединения Крыма к России он не отверг.

"Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хотя меня связывает "Будапештская декларация" (речь идет о договоре, по которому Украина отдала ядерное окружение в 1994 год - Ред.). Но я и через это переступлю. У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное!", - сказал Лукашенко.

Кроме того он дал понять, что готов лететь в Крым. Причём через Россию.

"А что вы хотите? Если я не могу полететь через Украину? Если эти безумцы закрыли для нас воздушное пространство", - сказал Лукашенко.

"Обманули Путина"

Довольно много и подробно Лукашенко рассказывал о ситуации на Донбассе.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала "Наш" Макса Назарова по поводу реакции Беларуси на возможный "хорватский сценарий" по Донбассу (то есть на попытку Украины силой вернуть неподконтрольные территории) Лукашенко сказал, что не поддерживает силовой сценарий.

"Если Украина посмеет это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Это первый вариант. Второй вариант - если вы снова столкнётесь с Россией, то я буду между вами. Как всегда. Но я думаю, что не дойдет ни до первого, ни до второго варианта. Потому что в Украине много разумных людей, которые прекрасно понимает какие будут последствия. Ни в коем случае этого не стоит делать", - сказал Лукашенко.

При этом он считает, что президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы его встреча с Владимиром Путиным не состоялась.

"Зеленский говорит, что хочет встретиться с Путиным. Но это трёп. Потому что он говорит одно, а делает другое. Не делает ничего, чтоб эту встречу приблизить. Наоборот - делает разные вещи, которые усложняют процесс. Например, подписывает закон о коренных народах. Зачем он это делает? Встречу нужно готовить, обсуждать повестку", - сообщил Лукашенко во время пресс-конференции.

Кроме того, Лукашенко заявил, что будь он на месте украинского руководства, то непременно пошёл бы на прямые переговоры с неподконтрольными территориями Донбасса ради жизни людей.

"У него (у Зеленского) проблема. На его земле, на его территории. Если ты - глава государства, должен решать свои вопросы. Как только Донбасс будет украинским, все будут думать одинаково - ты вернул территорию, вернул людей. Эту землю, прекрасную, экономический потенциал 20% от объема государства! Зачем вы в Минск приехали и подписали соглашения? Вы же подписали! Если бы Порошенко махнул рукой и улетел - не было бы Минских соглашений", - считает Лукашенко.

По его словам, Путин до подписания итогового документа позвал представителей "ЛНР" и "ДНР", которых на место проведения переговоров привезла служба безопасности президента Беларуси.

"И Порошенко это знал, что они присутствуют. Когда Путин сказал "ребята, я готов подписать, но я этого не сделаю, пока представители не подтвердят", и Порошенко на это согласился! Специально сделали перерыв, Порошенко их видел, с ними здоровался, открываю секреты как это было", - вспоминает Лукашенко.

Также он добавил, что после этого украинская сторона "кинула" Путина, отказавшись проводить предусмотренные Минскими соглашениями выборы на Донбассе.

"И что, вы хотите сейчас обвинить Путина? Ладно, ошиблись, накосячили, ушел президент, пришел новый, много наобещал. Так умри но сделай! Сядь в вертолет и лети в Луганск, лети в Донецк. Или можешь не лететь, но подковерно, на всяких уровнях, как политики делают, договаривайся", - сказал Лукашенко.

При этом он считает, что Украине американцы не дадут договориться о мире на Донбассе.

Звонок Зеленскому

В целом жесткость формулировок Лукашенко в адрес украинской власти показывает, что отношения между двумя странами сейчас находятся на очень низком уровне.

Что, собственно, прямо признает и сам президент Беларуси.

Отвечая на вопрос готов ли он позвонить Зеленского он ответил, что готов, но это бессмысленно.

"Если я ему сейчас сегодня позвоню, то он просто не поднимет трубку. Потому что ему американцы приказали", - сказал Лукашенко.