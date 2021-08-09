В Украине рекордно выросла средняя таможенная стоимость природного газа, который Украина импортирует. В июле оформление сырья при ввозе на территорию Украины подорожало на 7% по сравнению с июнем нынешнего года

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные Министерства экономики

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в июле подскочила на 7,3%, или на 661,8813 грн/тыс. куб. м, до 9 746,8236 грн/тыс. куб. м по сравнению с июнем (9 084,9423 гривен/тыс. куб. м).

Цены на природный газ бьют рекорды на европейских биржах: если весной тысячу кубов можно было купить за 200-250 долларов, то по данным на 20 июля ценники взлетели уже до 469 долларов.

30 июля на голландской бирже TTF (к которой привязана цена на газ в Украине) котировки взлетели до 41,093 евро за мегаватт, а это порядка 510 долларов за тысячу кубов.

При том, что еще 29 июля цена не превышала 39,75 евро за мегаватт (около 500 долларов). Августовский ресурс заявлен к продаже еще дороже - по 41,12 евро за мегаватт - 510,2 доллара за тысячу кубов. Но до каких цифр в итоге могут разогнаться ценники - пока не знает никто. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны".

Также мы сообщали, что "Газпром" остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Газпром" вновь не стала бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину. Такое же решение она принимала во время аукционов на май, июнь и июль. Теперь оно распространяется и на август.

Как сообщалось, действующий контракт на транзит через Украину российского газа завершится в 2024 году. При этом из-за строительства "Северного потока-2" будет ли он продлеваться - неясно. В Газпроме утверждают, что все будет зависеть от спроса.

Как сообщалось, что Украина пожаловалась в ЕС на отказ Газпрома бронировать дополнительные мощности для транзита