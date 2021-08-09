Президент республики Беларусь Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в совершении поставок вооружения на территорию республики Беларусь и подготовке боевиков.

Об этом Лукашенко заявил в ходе пресс-конференции, выдержки из которой опубликованы на сайте белорусского президента.

Комментируя белорусско-украинские отношения, Лукашенко заявил, что в начале у него с Зеленским было достигнуто взаимопонимание, но теперь оно утрачено.

Но позже, как рассказал Лукашенко, руководство Украины начало осуществлять переброску оружия в республику.

"Как с сыном с ним разговаривал — Володя, надо это. Он все понимал, воспринимал.... Что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Ну зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда, ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите? Ведь народы – это ж соседи. Это же родные люди... Он через границу перебрасывает сюда оружие, взрывчатку. Мы ж это нашли и им показали", — подчеркнул Лукашенко.

Он также заявил, что украинцам сейчас нужно меньше всего бояться белорусов.

"Меньше всего, кого вы должны бояться - это белорусов. Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю. Украинцы - трудолюбивые, красивые люди. Мы готовы с вами разговаривать, мы готовы с вами договариваться", — сказал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко рассказал о переговорах в Минске по Донбассу

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко назвал условие, при котором возможен военный конфликт Беларуси с Украиной.

Также мы сообщали, что Лукашенко исключил возможность включения Беларуси в состав России.