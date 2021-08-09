В поезде "Львов-Мариуполь" ни проводникам, ни полиции оказалось не под силу угомонить неадекватного пьяного пассажира, который испортил поездку двум своим молоденьким попутчицам. Мужчина уже садился в поезд навеселе и сразу поинтересовался у соседок по купе, спят ли они голыми. Потом он еще увеличил концентрацию алкоголя в организме и пытался заводить с соседками непристойные разговоры и хамить им. Одна из них, Екатерина Стельмащук, поделилась впечатлениями об этой поездке в соцсети.

Позже к пьяному мужчине пришел друг, который путешествовал в другом купе. И "развлекать" девушек они стали уже вдвоем. Мужчины громко говорили, слушали музыку и не стеснялись обсуждали попутчиц, при этом "джентльмены" не реагировали на на замечания и игнорировали просьбы снизить свою активность, тем более, что уже ночное время.

Проводники и даже начальник поезда тоже не смогли помочь девушкам, удалось лишь отправить в свое купе одного из мужчин. Но оставшийся в купе своей активностью мог бы заменить нескольких. В какой-то момент попутчик вышел из купе и некоторое время отсутствовал. Девушки успели задремать. Но когда он вернулся в купе, то схватил Екатерину за руку со словами: "Ну что, принцесска, спишь или не спишь?".

В конце концов Екатерина по телефону попросила своего парня вызвать полицию. Пришедшие на остановке в вагон правоохранители не нашли оснований для применения мер к нетрезвому пассажиру, который отказывался покидать купе. Проводники предложили единственный выход - переселить девушек в другое освободившееся купе.

Ранее "Страна" писала о том, что год назад трижды судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько в поезде "Мариуполь -Москва избил и пытался изнасиловать журналистку на глазах у ее сына. Злоумышленника задержали, но через несколько месяцев он внезапно умер в СИЗО.

Также мы сообщали, что под Полтавой поезд врезался в грузовик на переезде, задерживались рейсы 11 поездов.