Результаты досудебного расследования показали, что взрыв газа в многоэтажном доме Киеве, в результате которого в прошлом году погибли люди и десятки семей остались без жилья, произошел из-за несоблюдения чиновниками "Киевгаза" ряда требований нормативно-правовых актов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook в понедельник, 9 августа.

Досудебное расследование уже завершено. Согласно его результатам, к трагедии привело то, что должностные лица "Киевгаза" нарушили ряд требований.



"В частности, речь идет о нарушении "Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других, в части установления технологической перемычки (байпаса) в внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа", - сказано в в сообщении прокуратуры.

Подозревают на данный момент следующих людей: первого заместителя председателя правления АО "Киевгаз", троих главных инженеров управлений эксплуатации газового хозяйства и начальника службы охраны труда.

"Действия сотрудников квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей.



Указанным лицам в порядке ст. 290 УПК Украины объявлено о завершении следствия и открыто материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - объяснили в пресс-службе.



Напомним, в июне прошлого года в Киеве на Позняках произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате более сотни людей остались без жилья, при чем по состоянию на декабрь прошлого года финансовую помощь получили только две семьи.

Кроме того, в результате происшествия погибли люди. Например девушка из-за взрыва осталась сиротой - погибли ее родители и брат.

В конце прошлого года появилось сообщение, что в Киеве на Позняках демонтируют полуразрушенную взрывом многоэтажку.