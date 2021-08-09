Лондон ввел новые экономические санкции против Беларуси. Список ограничений
Великобритания объявила о новых санкциях в отношении Беларуси, причиной введения которых является задержание в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Экономические ограничительные меры коснутся авиасообщения, калийной и нефтеперерабатывающей промышленности, а также рынка ценных бумаг.
Об этом сообщается на правительственном сайте Великобритании.
Речь идет об авиационных, торговых и финансовых ограничительных мерах. Лондон указывает, что санкции вызваны подрывом демократии режимом Александр Лукашенко. Также анонсируется, что 9 августа о новых ограничительных мерах объявит Вашингтон.
Пакет британских экономических санкций предусматривает:
- Запрет на полеты белорусских авиакомпанией над территорией страны, а также запрет оказывать техпомощь флоту Лукашенко.
- Ограничения на покупку белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, товаров, используемых в производстве сигарет, и ограничение доступа Лукашенко к товарам, которые могут позволить внутренние репрессии против белорусского населения.
- Запрет на покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.
- Запрет страхование государственных органов Беларуси, а также ужесточение существующего эмбарго на поставки оружия.
Напомним, в конце июня ЕС официально ввел секторальные экономические санкции против Беларуси, в их перечень не попала ГТС страны.
Также мы сообщали, что Лукашенко пригрозил Западу "неприемлемым ущербом" из-за санкций против Беларуси.