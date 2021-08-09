Великобритания объявила о новых санкциях в отношении Беларуси, причиной введения которых является задержание в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Экономические ограничительные меры коснутся авиасообщения, калийной и нефтеперерабатывающей промышленности, а также рынка ценных бумаг.

Об этом сообщается на правительственном сайте Великобритании.

Речь идет об авиационных, торговых и финансовых ограничительных мерах. Лондон указывает, что санкции вызваны подрывом демократии режимом Александр Лукашенко. Также анонсируется, что 9 августа о новых ограничительных мерах объявит Вашингтон.

Пакет британских экономических санкций предусматривает:

Запрет на полеты белорусских авиакомпанией над территорией страны, а также запрет оказывать техпомощь флоту Лукашенко.

Ограничения на покупку белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, товаров, используемых в производстве сигарет, и ограничение доступа Лукашенко к товарам, которые могут позволить внутренние репрессии против белорусского населения.

Запрет на покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.

Запрет страхование государственных органов Беларуси, а также ужесточение существующего эмбарго на поставки оружия.

Напомним, в конце июня ЕС официально ввел секторальные экономические санкции против Беларуси, в их перечень не попала ГТС страны.

Также мы сообщали, что Лукашенко пригрозил Западу "неприемлемым ущербом" из-за санкций против Беларуси.