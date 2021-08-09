Уроженец Черкасской области незаконно вырубил десять дубов на территории Мироновского объединенной территориальной общины. Теперь он может сесть в тюрьму на семь лет.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратры на своей странице в Facebook.

Как выяснили следователи, мужчина незаконно вырубил 10 дубов, сумма нанесенного ущерба оценивается более чем в сто тысяч гривень.

"За совершение незаконной порубки или незаконной перевозки, хранение, сбыт леса, если такие действия повлекли тяжкие последствия, законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет", - сказано в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. Согласно программе за три года должны высадить миллиард деревьев.

Таким образом, чтобы выйти на такой показатель за три года, нужно сажать по 333,3 миллиона деревьев в год, около 27,8 млн в месяц, 926 тысяч в день, 38,6 тысяч в час, 643 - в минуту или больше 10 деревьев в секунду.

Возможно ли это подробно разобралась "Страна".