Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в скором времени он уйдет со своего поста. При этом, по его словам, в кресле главы государства его сменит тот, кого изберут белорусы.

Об этом Лукашенко сказал во время пресс-конференции в понедельник, 9 августа.

По его словам, гадать, когда он уйдет, не нужно, поскольку это произойдет "очень скоро".

При этом, он удержался от конкретики, отвечая на вопрос, кто станет следующим президентом Беларуси. По словам Лукашенко, это будет тот, кто победит на выборах.

Напомним, в марте Лукашенко называл желаемых преемников на посту президента Беларуси. Тогда достойными кандидатурами он назвал губернатора Гродненской области Владимира Караника, а также его помощника в регионе Юрия Караева.

Также мы писали о том, что в феврале Лукашенко рассказал, когда и при каких условиях он готов покинуть пост президента. Тогда он говорил о том, что в стране не должно быть протестов, а также у него и его сторонников должны быть гарантии безопасности. Кроме того, вопрос о его уходе может быть рассмотрен только после того, как изменят конституцию страны.