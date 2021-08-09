Удививший украинцев креативный петух в одежде, похожей на русскую косоворотку, который на днях появился на арт-объекте у стен Офиса президента одет все же в украинскую вышиванку.

Об этом "Стране" сообщили на Банковой.

Как выяснилось, фигуры, расположенные у Офиса президента Украины в Киеве в рамках арт-проекта игровой площадки, созданы по мотивам полотен народной художницы Украины Марии Примаченко (1909-1997), которая творила в жанре "наивного искусства" и стала лауреатом Национальной премии Украины им. Шевченко.

"Внешний вид всех представленных в арт-проекте фантастических существ утверждался БО Благотворительный фонд "Творческое наследие семьи Марии Примаченко". Мария Примаченко, и сама умела красиво вышивать и часто шила наряды для знакомых. Один из героев ее полотна, Петушок, в вышиванке, а не в косоворотке, как некоторые утверждают. По словам знатоков украинской традиционной одежды, такой разрез на воротнике мужской рубашки характерен для национального костюма Днепропетровского региона, где был довольно популярным в XIX веке",- заявили в Офисе президента.

Напомним, подобные споры уже разгорались в Украине. В частности, в день украинской вышиванки, когда Владимир и Елена Зеленские опубликовали фото, на которых они были запечатлены в вышитых сорочках с косым воротом.

По словам исследовательницы украинской традиционной одежды Марии Квитки, Зеленский "одет в вышитую рубашку, отшитую мастером по старинному образцу конца ХІХ века". А сама аутентичная рубашка происходит из Днепропетровской области области и хранится в частной коллекции.