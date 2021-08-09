В Италии в сортировочном почтовом центре провинции Пескьера-Борромео обнаружили конверт с пулями внутри, который был адресован Папе Римскому Франциску.

Письмо изъяли карабинеры компании San Donato Milanese, которые вместе с коллегами из следственного отдела Милана проводят расследование под руководством дежурного прокурора Миланской прокуратуры, сообщает Corriere Della Sera.

По данным издания, внутри конверта было три пули калибром девять миллиметров.

Текст на конверте был написал карандашом еле разборчиво и адресован "Папе - Ватикан - Пьяцца Сан-Пьетро в Риме".

Также в было сообщение о финансовых операциях в Ватикане. В стране началось расследование по данному делу.

Ранее мы рассказывали, как чиновникам в Украине прислали конверт с ртутью. Подозрительное вещество обнаружили в одном из госучреждений в Одессе, когда разбирали почту с уличного почтового ящика.

Также сообщали, что в Испании некоторые политики получили письмо-посылку с угрозами. Там находились окровавленный нож, рукописный текст и компакт-диск. Из-за случившегося усилили охрану для обеспечения безопасности чиновников.