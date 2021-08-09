Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что легкоатлетка Кристина Тимановская не сама приняла решение уехать в Польшу. То, что ее пытались силой вывезти из Токио глава республики категорически отрицает.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в понедельник, 9 августа.

"Тимановская. 36-е место в своей дисциплине. Больше не надо ни о чем говорить. Россияне вот парятся по поводу Дины Авериной. Ну так девчонка выступила. Она может что-то сказать. Это великая спортсменка.

А ты что? Зная ее БЧБ-шное прошлое, мы включили ее в состав команды. Знали ее результат. А знаете почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семеро таких включили, которых и не видно на Олимпиаде было. Их нельзя было включать. И они еще на меня накатывают.

В декабре прошлого года после всех этих событий мы выдали Тимановской президентскую стипендию. На, занимайся. Почти 3 тысячи рублей платили, все условия создали. Она бы и сама это не сделала, если бы ею не управляли. Тимановская из Токио связалась со своими дружками в Польше. Ей сказали: "Приедешь в аэропорт, беги к полицейским и кричи, что тебя привезли сотрудники КГБ", - заявил Лукашенко.

Напомним, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская приехала в Токио на Олимпиаду-2020 представлять свою республику. После того, ка кона публчино высказала критику в адрес спортивных чиновников, к ней пришел тренер и велел срочно собираться и возвращаться в Минск - с соревнований ее сняли. Тогда Тимановская обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет.

После случившегося девушка получила гуманитарную визу в Польше и сейчас находится там.



После Тимановской в Беларусь еще один известный спортсмен покинул Беларусь.