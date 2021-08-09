В США - скандал вокруг празднования 60-летия экс-президента Барака Обамы, которое он отгулял с сотнями знаменитых гостей, несмотря на очередной всплеск коронавируса в стране.

И это при том, что вся верхушка Демпартии продолжает выступать поборниками самых жёстких ограничительных мер для простых смертных.

В гостях - Бейонсе и Спилберг

"Торжество прошло в почти секретной обстановке в огромном шатре, поставленном в дорогом поместье Обамы на семь спален за 12 млн долларов на острове Мартас Винъярд у берегов Массачусетса. Как видно из слитых в соцсети фото (у Обамы их заставили удалить), и сам юбиляр, и многие его гости были без масок. Приглашенных было около полутысячи, их обслуживали две сотни официантов и поваров. Если бы такое устроил рядовой американец, его бы уже затаскали по судам. А для Обамы, выходит, закон не писан. При этом на массовой вечеринке, которую он мог бы отменить или перенести, могло заразиться множество людей. Все это уже вызвало волну возмущения - многие винят в лицемерии и двойных стандартах всю либеральную элиту, ратующую за правосудие и "за все хорошее против всего плохого", - говорит "Стране" Джесси О’Нил, обозреватель New York Post.

Обама отгулял юбилей на полтысячи гостей в совет имении за 12 млн долларов, несмотря на ковидные ограничения

Как сообщает Fox News, среди знаменитых гостей вечеринки были Джей-Зи, Бейонсе, Стивен Спилберг, Брэдли Купер, Дон Чидл, Стивен Колберт, Том и Рита Хэнкс.

Президент Байден (при Обаме был вице-президентом) приехать отказался. Зато там ненадолго оказались бывший госсекретарь, а теперь спецпосланник по вопросам климата Джон Керри и спикер Нэнси Пелоси - хоть и скорее тайком, прячась от журналистов - и понимая всю токсичность данной ситуации.

Когда накануне вокруг дня рождения Обамы разгорелся скандал, тот попытался заверить общественность в том, что постарается сократить число гостей на фоне резкого роста количества случаев ковида, вызванных более заразным штаммом "Дельта".

На самом деле никого исключать из списка посетителей не стали. А поздно ночью его гости даже устроили гигантскую пробку, пытаясь добраться до островного аэропорта.

Организаторы вечеринки Обамы заявляли о том, что все гости якобы были вакцинированы и готовы носить маски.

В СМИ вечеринку Обамы уже назвали "юбилеем во время чумы" и иронизируют, что нужно было ему подарить BLM (Black Lives Matter - протестные движение "Черные жизни имеют значение").

Фото с мероприятия опубликовали в строис (короткие видео) Instagram рэпер Треп Бэкхем и его менеджер TJ Chapman, на которых сами они курили марихуану (это законно в Массачусетсе).

Фото с "секретного" юбилея Обамы слили в соцсети TJ Chapman (слева) и Трэп Бэкхэм, которые сами баловались на вечеринке марихуаной. Tjsdjs / Instagram

Эрика Баду, американская певица и автор песен, также разместила в своих сторис в Instagram видео, на котором бывший президент танцует на танцполе без маски.

Певица Эрика Баду сфотографировала бывшего президента на танцполе. Фото: Erykhabadu/Instagram

Обама танцевал, гости пили "Хеннесси" и ели стейки

Позже гостей заставили удалить фотографии со своих платформ в социальных сетях из-за запрета на фотографирование на мероприятии.

"Это было точно эпично. Если появятся какие-либо видео, они станут вирусными. Он танцевал все время. Никто никогда раньше не видел Обаму таким", - признавался Бекхэм.

На фотографиях открытого бара вечеринки были запечатлены бутылки с первоклассными ликерами, коньяком "Хеннесси" и сигарами, а также коктейли, украшенные топленым зефиром. Гости лакомились стейками, курицей и креветками, на гарнир были рис, зелень и картофель. На десерт подавали пирожные и ломтики арбуза вместе с мексиканским горячим шоколадом.

Гостей угощали стейками и элитным алкоголем. Фото: Tjsdjs / Instagram

На столах лежали золотые салфетки, украшенные надписью 44X60 с отсылкой к 60-летию 44-го президента.

На салфетках выгравировали надпись 44X60: что означает 44-му президенту - 60 лет. Фото: Tjsdjs / Instagram

"Либеральная "элита" устанавливает правила, которым не следует сама"

Соцсети буквально взорвались после новостей о полулегальном праздновании дня рождения Обамы без масок.

"Американцы не могут видеть своих от ковида умирающих родственников. В школах детей заставляют надевать маски. Миллионы рабочих мест закрыты из-за пандемии. Все это по принуждению нашей элиты. Те же самые элиты без масок отрываются на вечеринке у Обамы", - написал в Twitter Кайл Кашув, американский консервативный активист.

"Если Обама может пригласить сотни людей без масок на вечеринку по случаю дня рождения, то и обычным людям не нужно носить маски. Либеральная "элита" любит устанавливать правила, которым они не следуют сами", - написал член палаты представителей Ронни Джексон из Техаса.

Тем временем, как полагают эксперты, Обама, который в отличие от предыдущих президентов США не уходит в тень, пытается влиять на вашингтонскую политику.

"Наполняя кабинет Байдена лояльными аппаратчиками и устраивая разгульные вечеринки для либеральной элиты, он прозрачно намекает на своё мини-возвращение в большую политику. В этой связи его юбилей можно рассматривать как повод для общего сбора либеральной элиты, вместе празднующей уход Трампа и возобновление политики Обамы по перестройке американского общества", - пишет в своем "Телеграмм-канале" политолог-американист Малек Дудаков.