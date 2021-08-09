Мужчину с паспортами Украины и США, который в Киеве заказал за 45 тысяч долларов убийство своего оппонента в американском Балтиморе, заключили под стражу без права выхода под залог. Такое решение принял Печерский районный суд Киева в понедельник, 9 августа. Под стражу отправили и сообщника заказчика убийства, через которого был найден киллер для исполнения преступления. Об этом сообщается на сайте ГБР.

О задержании заказчика убийства и его сообщника стало известно в пятницу, 6 августа, а уже на следующий день им сообщили о подозрении. Заказчика подозревают в организации законченного покушения на убийство, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, п.11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины), а соучастнику инкриминируют пособничество в совершении оконченного покушения на убийство по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст.27, ч.2 ст.15, п.11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины). Обоим грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, правоохранителям удалось предотвратить заказное убийство американца в Балтиморе и с помощью инсценировки его устранения удалось задержать заказчика.

Ранее "Страна" писала о том, что в Житомире полиция задержала мужчину, который готовил заказное убийство коллеги по бизнесу за $15 тысяч.

Также мы сообщали, что полиция под Киевом инсценировала заказное убийство адвоката.