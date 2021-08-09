В Украину придут дожди и шквалы. Фото: "Страна"

Во вторник, 9 августа, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. В юго-восточной части страны ожидаются грозовые дожди, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщают пресс-службы ГСЧС и Укргидрометцентр Украины.

"В последующие трое суток в юго-восточной части дожди грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; завтра на Прикарпатье и в северных областях, послезавтра - в западных и северо-восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков", - сказано в сообщении.

В Украине будут грозы и шквалы. Скриншот из телеграм-канала ГСЧС

В Украине прогнозируют грозы и шквалы. Скриншот из фейсбука Укргидрометцентра

Напомним, пару дней назад огромный град обрушился на Харьков. Перед этим, в конце июля, в Ровенской области выпал гигантский град размером с куриное яйцо. Однако град быстро прекратился и не успел нанести сильных повреждений.

Также сообщалось, что в июне непогода обрушилась на Запорожье. По словам очевидцев, выпал гигантский град, который в диаметре достигал трех сантиметров.

Ранее мы писали, что в Киеве в июле разбушевался ураган. Стихия обрушила деревья, повредила асфальт, привела к изменению маршрутов общественного транспорта.

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