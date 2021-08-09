Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможную причастность СБУ к похищению Николая Чауса. Сейчас ведутся следственные действия.

Об этом директор бюро Артем Сытник сообщил на пресс-конференции в Киеве 9 августа.

По данным Сытника, к исчезновению экс-судьи могут быть причастны должностные лица украинских спецслужб. Однако более подробную информацию руководитель НАБУ не разглашает - чтобы не навредить расследованию.

Сытник рассказал о том ,что дело об исчезновении Николая Чауса с территории нашей страны зарегистрировали еще пять лет назад. Тогда детективы бюро пытались разыскать, где находится экс-судья. Они установили, как именно он выехал из страны. Сейчас же в планах провести процессуальные действия - в том числе с Николаем Чаусом.

Прогнозировать, к какому этапу и кругу лиц придет следствие Артем Сытник отказался.

Что касается дела по обвинению Чауса во взяточничестве, Сытник надеется, что сторона защиты быстро ознакомится с материалами, и в ближайшее время его направят в суд.

Напомним, "Страна" писала о том, что НАБУ зарегистрировало из-за Чауса два уголовных дела против СБУ.

Также мы сообщали, что на прошлой неделе суд не стал брать Чауса под стражу и отправил его под домашний арест.