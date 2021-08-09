Президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы его встреча с главой РФ Владимиром Путиным не состоялась. Таким образом президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал переговоры о подготовке встречи Зеленского и Путина. Также он заявил, что Украина "кинула" Путина в вопросе Донбасса.

Об этом Лукашенко заявил во время сегодняшней пресс-конференции, посвященной годовщине его очередного избрания президентом.

"Зеленский говорит, что хочет встретиться с Путиным. Но это трёп. Потому что он говорит одно, а делает другое. Не делает ничего, чтоб эту встречу приблизить. Наоборот - делает разные вещи, которые усложняют процесс. Например, подписывает закон о коренных народах. Зачем он это делает. Встреча нужно готовить, обсуждать повестку", - сообщил Лукашенко во время пресс-конференции.

Кроме того, Лукашенко заявил, что будь он на месте украинского руководства, то непременно пошёл бы на прямые переговоры с оккупированными территориями Донбасса и ради жизни людей и территорий о "разговаривал бы и с идиотами".

"У него (у Зеленского) проблема. На его земле, на его территории. Если ты - глава государства, должен решать свои вопросы. Как только Донбасс будет украинским, все будут думать одинаково - ты вернул территорию, вернул людей. Эту землю, прекрасную, экономический потенциал 20% от объема государства! Зачем вы в Минск приехали и подписали соглашения? Вы же подписали! Если бы Порошенко махнул рукой и улетел - не было бы Минских соглашений", - считает Лукашенко.

По его словам, Путин до подписания итогового документа позвал представителей "ЛНР" и "ДНР", которых на место проведения переговоров привезла служба безопасности президента Беларуси.

"И Порошенко это знал, что они присутствуют. Когда Путин сказал "ребята, я готов подписать, но я этого не сделаю, пока представители не подтвердят", и Порошенко на это согласился!

Специально сделали перерыв, Порошенко их видел, с ними здоровался, открываю секреты как это было", - вспоминает Лукашенко.

Также он добавил, что после этого украинская сторона "кинула" Путина, отказавшись проводить предусмотренные Минскими соглашениями выборы на Донбассе.

"И что, вы хотите сейчас обвинить Путина? Ладно, ошиблись, накосячили, ушел президент, пришел новый, много наобещал. Так умри но сделай! Сядь в вертолет и лети в Луганск, лети в Донецк. Или можешь не лететь, но подковерно, на всяких уровнях, как политики делают, договаривайся", - сказал Лукашенко.

При этом он считает, что Украине американцы не дадут договориться о мире на Донбассе.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко назвал условие, при котором возможен военный конфликт Беларуси с Украиной.

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