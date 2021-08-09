Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, Иосифу Сталину, благодаря которому в 1939 году к БССР присоединили Западную Беларусь, нужно поставить памятник.

Об этом он сказал в понедельник, 9 августа, на пресс-конференции.

О Сталине Лукашенко упомянул в контексте Дня народного единства Беларуси, который будут праздновать 17 сентября. В этот день в 1939 году Красная армия вступила в Польшу, в результате чего к БССР была присоединена Западная Беларусь.

"Без выходного дня объявили (праздником - Ред.) 17 сентября, вокруг возмутились, возбудились бедные. Это ж не мы отвоевывали, и этот день назначали... Иосиф Сталин, спасибо ему огромное, надо ему памятник где-то за это поставить, очень четко решил эту проблему еще до войны. Спасибо ему. Поэтому не надо на нас катить, кричать. На Украину переключитесь. Там же Западная Украина была воссоединена с основной частью. Праздник будет. Это действительно праздник. Если бы этого дня не было, не было бы этой страны", - сказал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко исключил возможность включения Беларуси в состав России.

Также мы писали о том, что Лукашенко прокомментировал силовой сценарий на Донбассе и заявил, что поддерживать его не будет.