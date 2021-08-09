Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не поддержит разворачивание "хорватского сценария" на Донбассе (то есть возвращение Киевом неподконтрольных территорий силой - Ред.).

Об этом Лукашенко заявил 9 августа в ходе пресс-конференции.

"Если Украина посмеет это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Это первый вариант. Второй вариант - если вы снова столкнётесь с Россией, то я буду между вами. Как всегда. Но я думаю, что не дойдет ни до первого, ни до второго варианта. Потому что в Украине много разумных людей, которые прекрасно понимает какие будут последствия. Ни в коем случае этого не стоит делать", - сказал Лукашенко.

Напомним, "Страна" писала о том, что Лукашенко недавно обвинил руководство Украины в "антинародном курсе". В частности, по его словам, в основе его политики лежит конфронтация, что создает для Беларуси дополнительные угрозы.

Также мы сообщали, что Лукашенко объявил о готовности лететь в Крым. При этом по территории России, потому что, по его словам, через Украину он сделать этого не может.