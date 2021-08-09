"Я никогда не буду на вашей стороне". Лукашенко прокомментировал силовой сценарий на Донбассе
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не поддержит разворачивание "хорватского сценария" на Донбассе (то есть возвращение Киевом неподконтрольных территорий силой - Ред.).
Об этом Лукашенко заявил 9 августа в ходе пресс-конференции.
"Если Украина посмеет это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Это первый вариант. Второй вариант - если вы снова столкнётесь с Россией, то я буду между вами. Как всегда. Но я думаю, что не дойдет ни до первого, ни до второго варианта. Потому что в Украине много разумных людей, которые прекрасно понимает какие будут последствия. Ни в коем случае этого не стоит делать", - сказал Лукашенко.
Напомним, "Страна" писала о том, что Лукашенко недавно обвинил руководство Украины в "антинародном курсе". В частности, по его словам, в основе его политики лежит конфронтация, что создает для Беларуси дополнительные угрозы.
Также мы сообщали, что Лукашенко объявил о готовности лететь в Крым. При этом по территории России, потому что, по его словам, через Украину он сделать этого не может.