Беларусь никогда первой не начнет вторжение в Украину. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, во время сегодняшней пресс-конференции, посвященной годовщине его очередного избрания президентом.

"Мы никогда не сделаем пакость в отношении Украины. Но только при условии, что если сама Украина первой не ступит с оружием в руках на нашу землю. Думаю, что сегодня мы должны сказать об этом", - сообщил белорусский лидер.

Как сообщалось, сегодня Александр Лукашенко исключил возможности объединения Беларуси и России, а также объяснил, когда он признает аннексированный Крым российской территорией.

Кроме того, президент Беларуси опроверг обвинения местной оппозиции в адрес белорусских спецслужб в причастности к убийству Виталия Шишова, которого в Киеве нашли повешенным. Он назвал обвинения в адрес белорусских спецслужб бредом.

Ранее "Страна" писала о том, что пограничники Литвы сообщили о стрельбе со стороны Беларуси.

Также мы сообщали, что Лукашенко обвинил руководство Украины в "антинародном курсе".