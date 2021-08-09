В интернете появились сразу два видео взрыва в Кривом Роге, который в воскресенье совершил ветеран АТО. В результате сам же 61-летний мужчина и пострадал.

Видео очевидцев публикует телеграм-канал "Политика Страны"

Напомним, в воскресенье в Кривом Роге мужчина пришел в магазин и сообщил, что намеревается себя подорвать. После этого продавщица позвонила в полицию. Правоохранители приехали на место событий и попробовали с ним договориться, ветеран АТО отдал им одну из своих гранат. Однако тут же достал втору и выдернул чеку. В итоге он все же ее бросил и взрыв произошел. Подрывник остался без ноги, но выжил. Патрульные получили осколочные ранения. Во время обыска в его доме полиция нашла еще две гранаты и изъяла их.

Перед этим произошел похожий случай в Киеве - ветеран АТО пришел с гранатой в Кабинет министров, взял заложников и угрожал взорвать боеприпас. Однако в столице взрыв все-таки не произошло - после переговоров Владимир Прохнич отказался от своей затеи и сдался правоохранителям.

Для него избрали меру пресечения - заключение под стражей без права внесения залога. Его адвокаты рассказали, что Прохнич извинился перед тем, кого напугал его поступок и не собирается скрываться от следствия.