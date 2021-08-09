Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг обвинения местной оппозиции в адрес белорусских спецслужб в причастности к убийству Виталия Шишова, которого в Киеве нашли повешенным.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции 9 августа.

О Шишове Лукашенко упомянул, отвечая на вопрос об отношениях с Украиной. Он назвал обвинения в адрес белорусских спецслужб бредом.

"Кто такой Шишов? Кто о нем знал? Зачем он нам нужен? Если есть обвинения, то давайте доказательства. Когда я был в Киеве? Как я веревку закидывал?", - сказал Лукашенко.

По его словам, для Минска глава "Белорусского дома в Украине" Шишов - это "просто никто".

"Какой безумец возьмет и пойдет в Беларуси и его повесит. Зачем? Повесили одного, завтра будет такой же другой. Зачем в Украине раздувать это все?" - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что раз повешенным Шишова нашли в Украине, то украинские правоохранители и должны ответить на вопрос, кто и как повести гражданина Беларуси.

"Даже американцы, я отследил в СМИ, раскритиковали Украину за такой подход. А если нас упрекнули - факты на стол. Когда туда приехал Лукашенко, с какой веревкой, как он его повесил. У нас хватает Шишовых, с которыми нужно разбираться, но ни на кого не показываем пальцем. Убили Шеремета, обвинили Россию. Почему нет результатов? Столько лет прошло! Взяли человека - несете за него ответственность", - сказал Лукашенко.

Напомним, в полиции назвали версии гибели главы "Белорусского дома в Украине" Шишова. Рассматриваются варианты убийства, замаскированного под суицид, и самоубийства.

Также мы писали о том, что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.