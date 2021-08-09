Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" подтвердил, что 22 августа состоится визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.



"Это уже подтверждено немецкой стороной. Сейчас визит готовится на рабочем уровне. Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере", - сообщил Подоляк.

Напомним, среди возможных тем для обсуждения Ангелы Меркель и Владимира Зеленского и ранее называли безопасность на Донбассе и газопровод "Северный поток-2".

Отметим, что это будет не первая встреча государственных лидеров - в июле состоялись переговоры Зеленсокго и Меркель в Берлине. Они длились более четырех часов.

"Страна" подробно анализировала, как прошел июльский визит президента Украины в Германию и переговоры лидера государства с Меркель. На брифинге перед встречей Меркель заявила о заинтересованности в том, чтобы Украина продолжила быть транзитной страной для российского газа, в том числе после запуска "Северного потока - 2".