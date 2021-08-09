В Киеве автомобиль "Фольксваген" протаранил цветочный киоск, расположенный на остановке общественного транспорта. Дорожно-транспортное происшествие случилось на бульваре Перова. По предварительным данным, водитель транспортного средства после столкновения с киоском попытался сбежать, но его догнали.

Причины аварии и количество пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение по этому участку дороги затруднено.

На опубликованных в сети кадрах видно, как влетевший в киоск темный "Фольксваген" осматривают правоохранители.

Напомним, это второе подобное ДТП в столице за последние дни. Утром в пятницу, 6 августа, в Дарницком районе Киева на Позняках водитель за рулем автомобиля BMW врезался в продуктовый киоск. В результате пострадали и соседние постройки - сигаретный ларек и цветочный.

Ранее "Страна" писала о том, что на днях столичная полиция сообщила о подозрении 74-летней экс-главе СЭС Киева, которая 1 мая, управляя авто, переехала девушку на переходном переходе.

Также мы сообщали, что в тройном ДТП на трассе Киев - Чоп ранены двое детей и погибла двухлетняя девочка.