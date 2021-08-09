Со следующего понедельника, 16 августа, начнут действовать новые правила въезда в страну из Украины из-за попадания нашей страны в "оранжевую" зону.

Об этом сообщает newsru.co.il.

При этом Минздрав страны опубликовал список "зеленых" и "красных" стран. В первую группу попали Австрия и Австралия, Венгрия и Молдова, Тайвань и Гонконг, Новая Зеландия и Чехия, Китай и Сингапур. Во вторую - Грузия и Максика, Испания и Болгария, Бразилия и Турция. Все остальные государства - в "оранжевой" зоне.

Тем израильтянам, которые возвращаются на родину из стран "зеленой" зоны, а также привился от ковида или переболел, не нужно проходить самоизоляцию. Туристам же достаточно получить отрицательный результат теста на коронавирус.

Для въезда из стран "красной" зоны нужно получить спецразрешение, которое выдается в исключительных случаях. В случае с "оранжевой" страной нужно пройти семидневную самоизоляцию - это касается даже тех, кто переболел или сделал прививки от ковида.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Израиле первыми в мире начали прививать третьей дозой вакцины от коронавируса.

Также мы сообщали, что в Израиле испытают вакцину от коронавируса в таблетках.