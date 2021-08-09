Президент Беларуси Александр Лукашенко готов начать поставлять продукцию в аннексированный Крым и даже посетить полуостров, но лететь он будет через Россию.

Об этом глава республики сказал в ходе пресс-конференции в понедельник, 9 августа.

"Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хотя меня связывает "Будапештская декларация". Но я и через это переступлю. У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное!", - сказал Лукашенко.

Кроме того он дал понять, что готов лететь в Крым. Причём через Россию.

"А что вы хотите? Если я не могу полететь через Украину?", - сказал Лукашенко.

Напомним, после того как в Минске был принудительно посажен самолет, который летел из Афин в Вильнюс и на борту которого находился один из создателей оппозицонного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой и их обоих арестовали, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Также поступили и многие другие страны.

В свою очередь Беларусь отказалась принимать украинские самолеты.