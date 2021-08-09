Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа приедет в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможной темой переговоров называют "Северный поток - 2"

Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на свои источники

Дата визита - 22 августа, называется в качестве согласованной предварительно.

О темах переговоров не сообщается.

При этом издание допускает, что темой обсуждения может быть "Северный поток - 2", который как ожидается, будет достроен в ближайшее время.

Также СМИ называют в качестве возможной темы встречи безопасность на Донбассе.

Напомним, 21 июля Министерством иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление США и Германии относительно сделки по "Северному потоку-2". Договоренность предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины и продление до 10 лет транзита российского газа через украинскую территорию.

В Госдепе США заявили, что подписанию соглашения с Германией по российскому газопроводу "Северный поток - 2" предшествовало взаимодействие Вашингтона с Киевом. В МИД Украины эту информацию опровергли.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что "нет сомнений, что единственным "выгодоприобретателем" кризиса в нашем регионе является Россия".

Позже американский журналист Марк Тиссен в статье "Байден только что совершил преступление, наказуемое импичментом в Украине?" предложил обсудить импичмент президенту США Джо Байдену из-за сделки с Германией по "Северному потоку-2".

Также кандидат в канцлеры Германии, лидер Христианско-демократического союза Армин Лашет заговорил о санкциях против России. Политик готов инициировать их, если Москва начнет давить на Украину с помощью газопровода.

Ранее биограф рассказал о конфликтах Меркель и президента РФ из-за Украины