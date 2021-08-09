НАБУ планирует обратиться в Интерпол, чтобы объявить экс-президента Украины Виктора Януковича в международный розыск.

Об этом в ходе брифинга 9 августа сообщил директор бюро Артем Сытник.

Сытник заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины имеет решение суда о заочном аресте Виктора Януковича, поэтому может обратиться в Интерпол, чтобы инициировать международный розыск.

Впрочем, директор НАБУ считает, что "большой вопрос", будет ли это ходатайство успешным.

Напомним, в начале августа суд разрешил провести заочное расследование дела против Януковича о расстрелах на Майдане.

Также мы писали о том, что в конце июля НАБУ и САП обратились с ходатайством об аресте Виктора и Александра Януковичей по делу о "Межигорье".

Впрочем, как сообщил впоследствии адвокат экс-президента Виталий Сердюк, Виктор и Александр Януковичи не являются подозреваемыми по делу Межигорья. В качестве подтверждения этого тезиса он продемонстрировал соответствующее решение Печерского суда Киева. В январе суд уже отказывал в заочном аресте экс-президента по этому делу.