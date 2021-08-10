Сегодняшний день станет активным для тех знаков Зодиака, которые всегда остаются молоды душой и телом. Среди этих везунчиков астрологи называют Близнецов, Весов, Скорпионов, Стрельцов и Водолеев.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Этот знак зодиака всегда остается душой любой компании, вне зависимости от возраста. Сегодня у вас появится прекрасная возможность для встречи с влиятельными людьми, работы с документами и развлечений с детьми. Не переживайте, если события дня будут меняться достаточно быстро. День активный для социальной жизни и удачный для завершения всех начатых проектов. Главное - избегайте конфликтов и воспользуйтесь временем, чтобы решить личные вопросы.

Весы (24.09 - 23.10)

Эти вечно молодые и обаятельные милашки прекрасно чувствуют себя в любой декаде. Возраст для них не имеет особого значения, потому что они остаются подвижными и харизматичными в любой ситуации. Своим оппонентам Весы часто кажутся намного моложе своих лет, а их уверенность в себе действительно впечатляет. Сегодняшний день потребует от представителей знака организованности. Вечером наступит наиболее удачный момент для укрепления здоровья и расслабления.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам проще всего удается сохранить своего внутреннего ребенка. Они неустанно воплощают свои детские или подростковые мечты даже в зрелом возрасте, а к разнообразию жизни подходят расслабленно во многом благодаря своей непоколебимой уверенности в себе. Сегодня у Скорпионов наступит день для небольших покупок, связанных с хобби. Также эти лунные сутки подарят прекрасную возможность для поисков дополнительного источника дохода.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У этого оптимиста и весельчака из морщин появляются только мимические - и то из-за смеха. Любые вызовы судьбы для этого знака в радость. Остановить движение Стрельца к вершине невозможно, поэтому он реже испытывает стресс из-за мелких неудач. Что важно сегодня - это воздержаться от дальних поездок и слишком резких изменений в профессиональном плане. Вы находитесь на своем месте, поэтому можете быть активнее на работе. Что касается любовного фронта, то здесь вам потребуется проявить аккуратность в своей инициативности.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи от природы выглядят юными и беззаботными. В своей оптимистичности они могут потягаться со Стрельцом, и благодаря игривости натуры выглядят значительно моложе своих лет. Сегодня вам нужно уделить внимание самому себе и как следует отдохнуть. Отпустите все проблемы и почувствуйте себя! Настало время немного подурачиться и реализовать некоторые взбалмошные идеи, которые сейчас особо часто приходят вам в голову.

Остальным знакам зодиака звезды рекомендуют внимательно следить за душевным благополучием и здоровьем, психо-эмоциональным равновесием, сбалансированностью диеты и физических нагрузок. Важно не подвергать себя ненужным рискам, нормализировать сон и не увлекаться загаром. Тогда такие понятия как нервы, тревоги и стресс будут вам чужды.

Как писала "Страна", на этой неделе Скорпионы могут столкнуться с переменами, а Рыбам нужно оттачивать ЗОЖ.

В августе планы Овнов могут вызвать скепсис окружающих, а Весы достигнут гармонии в любви.