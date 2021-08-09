В понедельник, 9 августа, в российском Липицке на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв, который привел к пожару.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

"Взрыв раздался на кислородно-распределительно распределительном пункте комбината. Обрушилась стена, горит кровля", - рассказал источник издания.

В пресс-службе МЧС РФ также сообщили, что на комбинате возник пожар, о котором сообщили около десяти утра. Возгорание произошло на кровле на площади 40 квадратных метров. Уже к 10:40 огонь удалось локализировать, причины возгорания устанавливаются.

Согласно предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал.

В НЛМК рассказали, что на территории кислородного цеха раздался хлопок и произошло повреждение здания кислородно-распределительного пункта, у которого загорелась крыша, но ее удалось потушить.

На данный момент анализируют причины произошедшего и то, как оно повлияет на производство. На данный момент работа кислородно-распределительного пункта приостановлена.

Напомним, в Киеве произошел масштабный пожар на складе.

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