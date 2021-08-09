Для развития промышленной интеграции с Россией Беларусь не обязательно включать в ее состав. Такое мнение высказал глава республики Александр Лукашенко на пресс-конференцию к годовщине своего избрания президентом, дав понять, что он не готов к объединению РФ и Беларуси в одно государство.

"Когда я слышу все эти намеки "в состав России и прочее", я головой Путина думаю. Что, еще одна головная боль нужна России? Нет! Именно президент России так это и понимает. Мир изменился. Чтобы интегрироваться, развивать промышленную интеграцию, не надо кого-то включать в состав", - заявил Лукашенко.

По его словам, во время переговоров президент РФ Владимир Путин сам предложил отложить в сторону "дорожную карту" по созданию наднациональных органов управления.

"Заявлениями типа Жириновского - давайте пусть Белоруссия войдет в состав России - они льют воду на мельницу тех, кто против союзного государства", - сказал Лукашенко и сделал акцент на необходимости четко понимать, что любая интеграция должна проходить без потери государственности и суверенитета.

Также Лукашенко высказался о Крыме. Он ответил на вопрос, когда признает российский статус Крыма.

"Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хотя меня связывает "Будапештская декларация". Но я и через это переступлю. У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное!", - сказал Лукашенко.

Но при этом белорусский лидер дал понять, что готов лететь в Крым, причем через Россию.

"А что вы хотите? Если я не могу полететь через Украину? Еще в чем-то меня упрекают, когда я совсем недавно за Украину больше болел чем за Беларусь. В свое время и всячески старался как-то склеить эти три славянские государства", - сказал Лукашенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко обвинил руководство Украины в "антинародном курсе". При этом Лукашенко отметил, что народ Украины является для Беларуси "близким и родным".

Также мы сообщали, что в Беларуси смерть мигранта на границе назвали "шокирующим убийством". Лукашенко пообещал помочь семье погибшего.